Vor Bayern-Duell: Inter wahrt Chance auf Coppa-Finale

Bayern Münchens Champions-League-Gegner Inter Mailand hat die Chance auf den Finaleinzug in der Coppa Italia gewahrt. Die Mannschaft des Neu-Nationalspielers Yann Bisseck kam im Halbfinal-Hinspiel gegen die AC Mailand nach Rückstand zu einem 1:1 (1:1), das entscheidende zweite Duell steht am 23. April erneut im Giuseppe-Meazza-Stadion an.