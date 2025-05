Dank "Superpippo": Pisa nach 34 Jahren wieder erstklassig

Nach 34 Jahren hat die Stadt des Schiefen Turms die Verhältnisse wieder gerade gerückt: Der SC Pisa ist zurück in der fußballerischen Erstklassigkeit, das Team von Trainer Filippo Inzaghi hat am drittletzten Spieltag der Serie B den Aufstieg perfekt gemacht. Trotz einer 0:1-Niederlage im weit entfernten Bari war am Sonntagabend die Rückkehr nach einer gefühlten Ewigkeit zurück.