Edoardo Bove ist sechs Monate nach seinem dramatischen Zusammenbruch wieder auf den Rasen im Olympiastadion in Rom zurückgekehrt. Auch wenn er noch nicht wieder spielen kann, war der Auftritt des jungen Profis eine hochemotionale Angelegenheit.

Bereits seit seiner Jugend läuft Bove für die Roma - bei der der deutsche Ex-Weltmeister Mats Hummels in Kürze seine Karriere beenden wird - auf und gab 2021 sein Profidebüt. Zu Beginn der auslaufenden Saison wurde er nach Florenz ausgeliehen. Im Trikot der Fiorentina war er am 1. Dezember im Punktspiel gegen Inter Mailand auf dem Spielfeld aufgrund eines Herzstillstands kollabiert .

Bove muss Italien womöglich verlassen

Dem Mittelfeldspieler, der noch bis 2028 an Rom gebunden ist, wurde anschließend ein Defibrillator eingesetzt.

Sollte dieser dauerhaft implantiert werden, dürfte Bove aufgrund der strengen medizinischen Richtlinien in der Serie A seine Profikarriere in Italien nicht fortführen. Er müsste sich dann einen neuen Verein in einer Liga mit weniger strengen Vorgaben suchen, wie es bei Christian Eriksen (der von Inter Mailand nach England wechselte) der Fall war.