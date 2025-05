Europameister Verratti kauft Anteile an Jugendklub Pescara

Demnach hat sich Verratti bereits mit Klubpräsident Daniele Sebastiani geeinigt und einen Vorvertrag unterschrieben. Der Mittelfeldspieler, zuletzt in Katar beim Klub Al-Arabi unter Vertrag, ist schon länger als Geschäftsmann tätig. So besitzt der frühere Profi von Paris Saint-Germain ein Nobelrestaurant unweit der Champs-Élysées. Außerdem ist er im Immobilienbereich tätig. Verratti wurde in Pescara geboren und spielte als Jugendlicher für Delfino. 2012 erfolgte der Wechsel zu PSG.