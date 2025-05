Historischer Tiefpunkt eines Giganten

Johannes Behm 17.05.2025 • 12:48 Uhr Vom einstigen Weltverein ist nichts mehr zu erkennen. Sampdoria Genua hat einen historischen Tiefpunkt erreicht.

Einst war Sampdoria Genua ein europäischer Top-Klub, jetzt ist der italienische Meister der Saison 90/91 an einem historischen Tiefpunkt angelangt. Erstmals in der Vereinsgeschichte muss Sampdoria den Gang in die Drittklassigkeit antreten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Abstieg in die Serie C wurde am Dienstag mit einer Nullnummer bei Juve Stabia besiegelt. Als 18. der 20 Mannschaften in der Serie B steigt der viermalige italienische Pokalsieger direkt ab, mit einem Sieg hätte man sich noch in der Abstiegsrelegation retten können.

„Hätte es noch schlimmer kommen? Die Antwort ist ein trockenes, lapidares und unumstößliches Nein“, kommentiert die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport den Abstieg und schreibt im selben Kontext von „der schlechtesten Saison aller Zeiten“.

Sampdoria gehörte zur europäischen Elite

Drittklassigkeit? Sampdoria? Für alt eingesessene Tifosi könnten beide Worte wohl kaum weiter voneinander entfernt sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

In den Klub-Ikonen Gianluca Vialli und Roberto Mancini sowie Ruud Gullit, Clarence Seedorf oder auch Jürgen Klinsmann waren es in den 1990er Jahren die ganz großen Namen, die für Sampdoria aufliefen. Neben den bereits genannten Erfolgen auf nationaler Ebene triumphierten die Blucerchiati (Blauumrahmten, angelehnt an die Vereinsfarben) einst auch auf internationaler Bühne.

In der Saison 89/90 gewann man den Europapokal der Pokalsieger, nachdem das Team bereits im Vorjahr im Endspiel gegen Barcelona gestanden hatte. Auch 91/92 waren es die Katalanen, die die Genuesen in einem Endspiel bezwangen. Im letzten Finale des Pokals der Landesmeister vor Einführung der Champions League unterlag „Samp” nur knapp nach Verlängerung.

Im Vergleich zur heutigen Realität wirkt die erfolgreiche Vergangenheit beinahe unwahr, so weit ist sie aus rein sportlicher Sicht entfernt. Doch es kommt noch schlimmer. Auch die Frauen sowie die männliche U20 der Blucerchiati erlebten Katastrophen-Saisons und steigen als Folge aus den jeweils höchsten Ligen ab. „Ein totales Desaster, das in gewisser Weise absurd ist und die Zukunft verdammt kompliziert macht“, fand die Presse.

„Das goldene Sampd’oro”: Ikonen-Trio eilte zur Rettung

Zuletzt waren sogar „die Protagonisten des goldenen Sampd’oro“ zur Rettung geeilt. Die Klub-Ikonen Alberico Evani und Attilio Lombardo übernahmen auf der Trainerbank, Mancini war als Berater am Start. Doch auch sie schafften es nicht, „einer Mannschaft ohne Seele etwas von der ‘Sampdorianità‘ zu vermitteln, die für eine Wende notwendig ist“.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach elf Jahren in Folge in der Serie A - damals spielten unter anderem Stars wie Bruno Fernandes oder Patrik Schick in Genua - und dem Abstieg 2023 folgt nun der nächste Rückschritt. Vor der Saison hätte damit allerdings keiner gerechnet. Im vergangenen Jahr hatte man sogar um den Wiederaufstieg in die Serie A gekämpft. Erst in den Aufstiegs-Playoffs waren die Blucerchiati gescheitert.

Bei Pirlos Entlassung „brach etwas zusammen“

„Es sollte eigentlich eine ganz andere Saison werden“, blickte die Gazzetta dello Sport zurück und erinnert sich an „Aufstiegsambitionen“ und Neu-Verpflichtungen, „die sich als nicht zielführend herausstellten“. Die Katastrophe nahm dann schließlich ihren Lauf, als Andrea Pirlo als Trainer abgesägt wurde.

Mit seiner Entlassung im August „brach sofort etwas zusammen“. Doch die Wende gelang nicht, auch Nachfolger Andrea Sottil musste gehen, die Mannschaft „stürzte in einen noch dunkleren Strudel“ - und ging schließlich unter.

{ "placeholderType": "MREC" }