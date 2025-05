Champions League: Inter-Trainer Simone Inzaghi lässt vor Finale Zukunft offen

Inter Mailands Trainer Simone Inzaghi sorgt vor dem Champions-League-Finale in München für einigen Wirbel. Der 49-Jährige ließ vor dem Spiel am Samstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) gegen Paris Saint-Germain seine Zukunft offen und bestätigte indirekt Berichte, wonach ihm Al Hilal aus Saudi-Arabien 50 Millionen Euro für einen Zweijahresvertrag angeboten habe. Sein Vertrag bei Inter läuft bis 2026.

Inzaghi fordert wohl eine Gehaltserhöhung

Inzaghi wolle klare Bedingungen stellen, um in die fünfte Saison mit den Nerazzurri zu starten, hieß es weiter. So fordert er angeblich eine Vertragsverlängerung bis 2028 und eine Gehaltserhöhung von fünf auf 6,5 Millionen Euro plus Boni, zudem höhere Investitionen in neue Spieler.