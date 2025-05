Italien: Hummels gewinnt gegen Gosens - Monza steigt ab

Fußball-Nationalspieler Mats Hummels hat das letzte Duell mit seinem Freund Robin Gosens gewonnen. Beim 1:0 (1:0) des italienischen Traditionsklubs AS Rom gegen die AC Florenz saß Hummels, der in wenigen Wochen seine Karriere beendet, allerdings 90 Minuten auf der Bank. Gosens stand dagegen bei der Fiorentina in der Startelf, zur Pause wurde er ausgewechselt.