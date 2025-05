Serie A: Roma-Serie reißt - Rückschlag für Gosens

Die AS Rom kassiert die erste Niederlage seit Dezember 2024. Das Team von Robin Gosens muss um die Europapokal-Teilnahme bangen.

Der Erfolgslauf der AS Rom in der italienischen Serie A ist gestoppt. Die Römer verloren am Montagabend im Kampf um die Champions-League-Qualifikation bei Atalanta Bergamo 1:2 (1:1) - für das Team um den ehemaligen deutschen Nationalspieler Mats Hummels war es nach zuvor 19 Ligaspielen die erste Niederlage.