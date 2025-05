Nationalspieler sorgt für ungeheuerlichen Skandal

Lukas Mürter 29.05.2025 • 10:00 Uhr Bei einem Spiel zwischen Florenz und der Roma im Rahmen der U20-Meisterschaft kommt es zu einem handfesten Skandal.

In Italien hat Nationalspieler Nicolò Zaniolo für Aufregung gesorgt. Bei einem Spiel der U20-Meisterschaft zwischen AC Florenz und AS Rom war Zaniolo als Zuschauer vor Ort. Nach dem Spiel, welches Florenz mit 2:1 für sich entschied, soll der Sportler die Roma-Kabine betreten, dort uriniert haben und auf zwei der Jugendspieler losgegangen sein.

„Am Abend des 26. Mai, nach dem Primavera-Halbfinalspiel Fiorentina gegen AS Roma im Viola Park, betrat Nicolò Zaniolo mitsamt einem Begleiter unrechtmäßig den Umkleidebereich von Roma, obwohl er keine Akkreditierung hatte“, heißt es in einer Stellungnahme der Roma.

„Zeugen berichten, dass Zaniolo betrunken wirkte. Er urinierte in die Räumlichkeiten der Roma, provozierte Spieler, schlug Mattia Almaviva und schubste Marco Litti brutal gegen eine Bank. Litti hatte sich kürzlich einer Schulteroperation unterzogen. Beide Spieler mussten ins Krankenhaus: Almaviva hatte eine Genesungsprognose von zehn Tagen, Litti von 21 Tagen.“

Und weiter: „Die AS Rom steht hinter ihren Nachwuchsspielern und ist entsetzt über das gewalttätige und ungerechtfertigte Verhalten im Viola Park. Wir vertrauen darauf, dass die Institutionen entschlossen handeln werden, um die Werte des italienischen Fußballs zu schützen.“

„Ich weiß, dass ich schlecht reagiert habe“

In einer ersten Stellungnahme bat Zaniolo bei Instagram bereits um Entschuldigung. „Ich weiß, dass ich schlecht reagiert habe, und ich übernehme die Verantwortung dafür.“ Laut eigener Aussage war er nur in der Kabine „um den Jungs in einem schwierigen Moment nach dem Spiel nahe zu sein.“

„Leider wurde ich verbal provoziert und habe die Beherrschung verloren“, erklärte Zaniolo und betonte, er habe sich „kein körperlich aggressives Verhalten“ zuschulden kommen lassen.

Vergangenheit bei der Roma

Bis 2023 stand Zaniolo selbst bei AS Rom unter Vertrag, bevor er in die Türkei zu Galatasaray Istanbul wechselte. Zwischenzeitlich war er von Galatasaray an Aston Villa sowie an den italienischen Verein Atalanta Bergamo ausgeliehen.

Seit Februar spielt Zaniolo auf Leihbasis für AC Florenz. Dort gelangen ihm aber weder ein Tor noch eine Vorlage. Die Zeichen stehen folglich wieder auf Trennung.

