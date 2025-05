Nach dem Pokalfinale: ZDF zeigt Hummels-Dokumentation

Die Dokumentation wird am Samstag nach dem DFB-Pokalfinale im ZDF ausgestrahlt und ist bereits jetzt zum Streamen verfügbar.

Nach dem DFB-Pokalfinale zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart sendet das ZDF am Samstag (22.45 Uhr) eine Dokumentation über Mats Hummels.

Tommi Schmitt begleitete Hummels in Rom

Moderator Tommi Schmitt hat den Innenverteidiger in der aktuellen Saison bei der AS Rom begleitet. Im Rahmen der Sendung trifft er die Trainer, die den 36-Jährigen am meisten geprägt haben: Joachim Löw, Felix Magath, Hermann Gerland, Jürgen Klopp und Vater Hermann Hummels.