Nach Abschiedsgerüchten: Conte-Entscheidung gefallen

Italiens Fußballmeister SSC Neapel geht auch in die kommende Saison mit Trainer Antonio Conte. „Volle Kraft voraus, stärker als je zuvor“, schrieb Napoli-Präsident und -Eigentümer Aurelio De Laurentiis am Donnerstagabend auf seinem X-Account und versah den Post mit einem Foto, das ihn neben Conte während der Meisterparade in den Straßen Neapels zeigt.