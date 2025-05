Neapel oder Inter? Italien vor spektakulärem Titel-Showdown

SID 22.05.2025 • 11:08 Uhr Sollten die beiden Traditionsklubs nach dem letzten Spieltag punktgleich sein, kommt es zu einem Entscheidungsspiel.

Ganz Neapel rüstet sich für den nächsten Ausnahmezustand, Inter Mailand hofft auf den Meister-Boost vor dem Champions-League-Endspiel: Italien steht vor einem spektakulären Meisterschaftsfinale am letzten Spieltag. Womöglich fällt die Entscheidung aber auch erst am Montag in einem K.o-Duell der beiden Schwergewichte der Serie A.

"Der Gewinn des Scudetto wäre der Lohn für all die Anstrengungen, die ich in dieser Saison unternommen habe. Ich weiß, dass ich sehr müde bin und dass ich es gerade noch bis zum Ende der Saison schaffe", sagte Trainer Antonio Conte von der SSC Neapel, der wie sein Inter-Kollege Simone Inzaghi beim Showdown gesperrt fehlen wird.

Die Ausgangslage ist klar: Neapel führt die Liga mit 79 Punkten und einem Zähler Vorsprung auf Titelverteidiger Inter an. Während die Erben von Diego Maradona am Freitag zu Hause gegen Cagliari Calcio spielen, muss Inter bei Como 1907 antreten. Beide Partien werden um 20.45 Uhr (DAZN) angepfiffen. Sollten Neapel und Inter nach dem 38. Spieltag punktgleich sein, kommt es am Montag zu einem Entscheidungsspiel - also nur fünf Tage vor dem Königsklassen-Finale der Mailänder in München gegen Paris Saint-Germain.