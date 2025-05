Serie A: Meister-Ekstase in Napoli

Die SSC Napoli krönt sich am letzten Spieltag zum italienischen Meister. Ein Seitfallzieher und ein Traumsolo entscheiden den Titelkampf.

Ekstase in Neapel! Die SSC Napoli hat das Herzschlagfinale in der Serie A für sich entschieden und sich zum neuen italienischen Meister gekrönt.

Am letzten Spieltag setzte sich Napoli im heimischen Diego-Maradona-Stadion mit 2:0 (1:0) gegen Cagliari Calcio durch – und verteidigte damit seinen knappen Vorsprung (einen Punkt) gegenüber Inter Mailand .

Scott McTominay hatte Neapel mit einem Seitfallzieher in Führung gebracht (42.), Romelu Lukaku erhöhte nach einem traumhaften Solo-Lauf über 35 Meter (51.).

Inter gewann zwar zeitgleich mit 2:0 (1:0) beim Aufsteiger Como, hätte jedoch auf einen Patzer der Neapolitaner hoffen müssen, um noch an die Tabellenspitze zu klettern. Damit verpasste der Klub den erhofften Meister-Boost vor dem Champions-League-Endspiel gegen Paris Saint-Germain am 31. Mai in München.