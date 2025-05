Tare neuer Sportdirektor bei Milan

Der frühere Bundesliga-Profi Igli Tare soll Italiens schwächelnden Traditionsklub AC Mailand wieder in die Erfolgsspur führen. Nach 18 Jahren bei Lazio Rom wird der 51-Jährige bei Milan neuer Sportdirektor.

„Ich werde all meine Erfahrung in den Dienst eines großen Klubs stellen, mit dem Ziel, ihn wieder zu einem Protagonisten des internationalen Fußballs zu machen“, sagte Tare.

Der Albaner wird eng mit Zlatan Ibrahimovic zusammenarbeiten , der dem Klub als Berater erhalten bleibt. „Wir sind glücklich, Tare in die Milan-Familie aufzunehmen. Er ist die richtige Wahl, um mit Kompetenz und Entschlossenheit neu zu starten. Er ist die ideale Persönlichkeit, um zum Neubeginn des Klubs dank ehrgeiziger Projekte beizutragen“, sagte Geschäftsführer Giorgio Furlani.

Tare, der als Profi von 1992 bis 2000 in Deutschland unter anderem beim 1. FC Kaiserslautern und bei Fortuna Düsseldorf gespielt hatte, stand von 2008 bis 2023 bei Lazio in der Verantwortung. Milan belegte in der Serie A nur den achten Platz.