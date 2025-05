Teurer Transfer-Poker um Kolo Muani

Juventus Turin will Randal Kolo Muani halten - aber nicht mehr nur per Leihe. Ein Deal könnte teuer werden.

Juve will Kolo Muani für Klub-WM

In seinen ersten Spielen zeigte er, wie torgefährlich er ist - und erzielte in den ersten drei Spielen gleich fünf Tore. Im Anschluss konnte er an den blendenden Start aber nicht mehr ganz anknüpfen. Insgesamt erzielte er sieben Treffer in der Serie A.