Berlusconis Kinder verkaufen Zweitligisten Monza an US-Fonds

Die Familie des 2023 verstorbenen ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi will sich aus dem Fußball-Geschäft zurückziehen. Die Erben verständigten sich mit dem US-Fonds Beckett Layne Venture auf den Verkauf des in die Serie B abgestiegenen Klubs AC Monza.

Kommt jetzt De Rossi nach Monza?

Berlusconi, der fünf Kinder aus zwei Ehen hat, war von 1986 bis 2017 Eigentümer des Traditionsklubs AC Mailand. Im September 2018 hatte er zudem Monza übernommen, anschließend stieg der Klub erstmals in seiner 100-jährigen Geschichte in die Serie A auf. Nach drei Jahren in der Topliga folgte in der vergangenen Saison als abgeschlagenes Schlusslicht der Abstieg.