Inzaghi übernimmt Traineramt bei Zweitligist Palermo

SID 17.06.2025 • 16:18 Uhr Filippo Inzaghi heuert er in Palermo an. Der Italiener hatte nach dem Aufstieg mit Pisa in die Serie A seinen Abschied angekündigt.

Filippo Inzaghi ist neuer Trainer des italienischen Fußball-Zweitligisten FC Palermo. Wie der Klub aus Sizilien am Dienstag bekannt gab, unterzeichnete Inzaghi einen Vertrag über mehrere Jahre. Der Weltmeister von 2006 war vergangene Saison mit dem Pisa SC in die Serie A aufgestiegen, hatte den Verein aber überraschend verlassen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Stattdessen wird der 51-Jährige nun mit Zweitligist Palermo um den Aufstieg in Italiens Oberhaus kämpfen. Italienische Medien berichten, dass die Sizilianer für den Coach eine Ablöse in Höhe von fast einer Million Euro an Pisa zahlen. Der Klub gehört wie Manchester City der City Football Group.