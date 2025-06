Nach Aufstieg: Inzaghi verlässt Pisa und bleibt zweitklassig

Der Weltmeister hat Pisa zurück in die Serie A geführt, schließt sich nun aber lieber einem Serie-B-Klub an.

Historischer Aufstieg in die Serie A - aber Trainer Filippo Inzaghi verlässt den Pisa SC und bleibt offenbar lieber in der Serie B. Der ehemalige Top-Stürmer und Weltmeister von 2006 hat seinen eigentlich noch zwei Jahre laufenden Vertrag mit Pisa am Freitag "im gegenseitigen Einvernehmen" aufgelöst, wie es in einer Mitteilung hieß.