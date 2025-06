Nach Lebensmittelvergiftung: Rückspiel von Salernitana verlegt

Nach der Lebensmittelvergiftung im Team des italienischen Zweitligisten US Salernitana wird das zweite Abstiegs-Duell mit Sampdoria Genua verlegt. Wie die Serie B am Dienstag bekannt gab, findet das ursprünglich für Freitag geplante Relegationsrückspiel nun erst am Sonntag (20.30 Uhr) statt.