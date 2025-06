Lebensmittelvergiftung! Ex-Ribéry-Klub schwer gebeutelt

Nach dem Relegations-Hinspiel in der Serie B der US Salernitana gegen Sampdoria Genua müssen Notärzte eingreifen, 16 Personen kommen ins Krankenhaus.

Lebensmittelvergiftung sorgt für Trainings-Absage

Schon bei der Rückkehr aus Genua am Sonntagabend hätten am Flughafen in Salerno „Notärzte ausrücken und zahlreiche Betroffene ins Krankenhaus eingeliefert“ werden müssen. Laut italienischen Medien kamen 16 Personen ins Krankenhaus, die Hälfte davon seien Spieler gewesen. Die Polizei habe das Hotel, in dem die Mannschaft vor dem Spiel gastierte und welches das Essen für den Rückflug nach Salerno vorbereitet hatte, untersucht.