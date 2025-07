Aus für Traditionsklub schockiert Legenden: "Ein unvergleichliches Drama"

Am Donnerstagmorgen besiegelte eine kurze Mitteilung des italienischen Fußballverbands FIGC das, was alle, die es mit Brescia Calcio hielten, schon längst befürchtet hatten: Dem lombardischen Traditionsklub, der eine 114-jährige Tradition aufweist, wurde die Profilizenz für die Serie C verweigert , womit er de facto aus der Fußballlandkarte Italiens verschwinden wird.

Galli: Wut und Trauer

Galli spielte zwischen 1998 und 2001 für die Rondinelle (Schwalben) und schaffte in seiner letzten Saison den Aufstieg in die Serie A . Der Verteidiger, der seine beste Zeit bei Milan hatte und mit den Rossoneri unter anderem drei Mal Champions-League-Sieger wurde, ist angesichts der Ereignisse konsterniert.

Er habe die Nachricht von seinem Neffen erfahren, der ihm in einer WhatsApp-Nachricht einen Link der Zeitung Bresciaoggi schickte. „Dort standen Aussagen des Präsidenten Massimo Cellino aus seiner ersten Pressekonferenz 2017. Er wolle den Klub aus der Mittelmäßigkeit herausholen. Am Ende verurteilt Cellino Brescia zu etwas viel Schlimmem als die Mittelmäßigkeit: der Auslöschung des Vereins.“

„Ein unvergleichliches Drama“

Die letzte Hoffnung

„Ich glaube, dass Brescia Calcio doch noch in die Serie C kommt, indem man mit Feralpisalò, das in der Serie C spielt, fusionieren wird.“, prophezeit der frühere Inter-Star, den alle nur „Spillo“ (die Nadel) nennen.