Neuer Gosens-Trainer fix?

AC Florenz soll sich die Dienste von Trainer Stefano Pioli gesichert haben. Für den Italiener wäre es die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte.

Für Pioli, der demnach schon am Montag sein erstes Training in Florenz leiten soll, wäre es die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Die Fiorentina hatte er bereits von 2017 bis 2019 trainiert, auch als aktiver Profi hatte er dort sechs Jahre lang gespielt.