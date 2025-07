Mussolinis Urenkel spielt in der Serie A

Der Urenkel des faschistischen Diktators Benito Mussolini spielt künftig in der italienischen Fußball-Eliteklasse Serie A. Nach einer erfolgreichen Leihe in die Serie B zu SS Juve Stabia wechselt Außenverteidiger Romano Floriani Mussolini (22) von Lazio Rom zum Aufsteiger US Cremonese. Medienberichten zufolge zahlt Cremona fünf Millionen Euro Ablöse.