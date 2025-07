Nach 114 Jahren: Traditionsklub Brescia vor dem Aus

Brescia hatte bis 2020 in der Serie A gespielt und Spieler wie Pep Guardiola, Roberto Baggio, Andrea Pirlo oder Luca Toni in seinen Reihen.

Der italienische Traditionsklub Brescia Calcio steht nach 114 Jahren vor dem Aus. Der Fußball-Verband FIGC verweigerte dem Verein die Profilizenz für die kommende Saison in der drittklassigen Serie C. Brescia hatte bis 2020 in der Serie A gespielt und Spieler wie Pep Guardiola, Roberto Baggio, Alessandro Altobelli, Andrea Pirlo oder Luca Toni in seinen Reihen.