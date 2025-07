"Neues Kapitel": Modric unterschreibt bei AC Mailand

Kroatiens Fußball-Ikone Luka Modric hängt noch mindestens ein Jahr an eine illustre Karriere. Wie geplant hat der 39-Jährige am Montag beim italienischen Erstligisten AC Mailand bis Sommer 2026 unterschrieben, mit der Option auf ein weiteres Jahr. "Ich freue mich sehr, hier zu sein und ein neues Kapitel meiner Karriere aufzuschlagen", sagte der langjährige Profi von Real Madrid.

