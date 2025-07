Rückkehr perfekt: Pioli neuer Trainer in Florenz

Für Pioli, der am Montag sein erstes Training in Florenz leitet, ist es die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Die Fiorentina hatte er bereits von 2017 bis 2019 trainiert, auch als aktiver Profi hatte er dort sechs Jahre lang gespielt.

„Ich freue mich sehr über die Ankunft von Stefano Pioli an der Spitze der ersten Mannschaft der Fiorentina“, sagte Florenz-Präsident Rocco Commisso: „Von den ersten Worten an, die wir gewechselt haben, habe ich in dem Trainer menschliche Werte und den Wunsch gefunden, für diesen Verein und diese Stadt zu kämpfen, die er so gut kennt und mit der er sehr verbunden ist.“