Versinkt ein Top-Klub im Chaos?

Es ist noch keine vier Wochen her, da schien Lazio Rom den Grundstein für ruhigere Zeiten gelegt zu haben. Der Klub aus der italienischen Serie A präsentierte Maurizio Sarri als neuen Chefcoach. Als alten und neuen starken Mann an der Seitenlinie. Der Taktikguru trainierte die Biancocelesti bereits von 2021 bis 2024, also knapp 1.000 Tage.

Rückkehrer Sarri trat die Nachfolge von Marco Baroni an, der aus persönlichen Gründen aufgehört und mit Lazio in der vergangenen Saison durch ein schwaches Saisonfinale das internationale Geschäft verpasst hatte. Am letzten Spieltag gaben die Römer den dafür benötigten siebten Tabellenplatz her. Nun liegt es an Sarri, den Verein wieder dorthin zu führen, wo er sich selbst sieht – oder etwa doch nicht?