Bella-Kotchap auf Leihbasis in die Serie A

Bella-Kotchap wechselt in die Serie A

Der Innenverteidiger wird für eine Saison ausgeliehen. Hellas Verona besitzt zudem eine Kaufoption für den zweimaligen deutschen Nationalspieler.
Künftig in Italien am Ball: Armel Bella-Kotchap
Künftig in Italien am Ball: Armel Bella-Kotchap
© AFP/SID/GLYN KIRK
SID
Der Innenverteidiger wird für eine Saison ausgeliehen. Hellas Verona besitzt zudem eine Kaufoption für den zweimaligen deutschen Nationalspieler.

Der zweimalige Fußball-Nationalspieler Armel Bella-Kotchap setzt seine Karriere in der Serie A fort. Der Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis vom Premier-League-Absteiger FC Southampton zu Hellas Verona. Der italienische Erstligist sicherte sich zudem eine Kaufoption für den WM-Teilnehmer von 2022.

Bella-Kotchaps Karriere war zuletzt ins Stocken geraten. Bei Southampton, wo er einen Vertrag bis 2026 besitzt, war der Defensivspieler – wie schon während eines Leihjahres bei der PSV Eindhoven – kaum zum Einsatz gekommen. Die vergangene Saison sei „turbulent und hart gewesen, auch mental“, hatte Bella-Kotchap im Frühjahr im Podcast „kicker meets DAZN“ gesagt und seine Zukunft auf der Insel offen gelassen.

Der heute 23-Jährige war im Sommer 2022 vom VfL Bochum in die Premier League gewechselt. Im selben Jahr hatte er sein Länderspieldebüt unter dem ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick gegeben, der ihn auch in den Kader für die WM in Katar berief. Nach einem Einsatz im Vorbereitungsspiel im Oman stand Bella-Kotchap nicht mehr für Deutschland auf dem Feld.

