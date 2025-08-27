Bella-Kotchap auf Leihbasis in die Serie A

SID 27.08.2025 • 13:17 Uhr Der Innenverteidiger wird für eine Saison ausgeliehen. Hellas Verona besitzt zudem eine Kaufoption für den zweimaligen deutschen Nationalspieler.

Der zweimalige Fußball-Nationalspieler Armel Bella-Kotchap setzt seine Karriere in der Serie A fort. Der Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis vom Premier-League-Absteiger FC Southampton zu Hellas Verona. Der italienische Erstligist sicherte sich zudem eine Kaufoption für den WM-Teilnehmer von 2022.

Bella-Kotchaps Karriere war zuletzt ins Stocken geraten. Bei Southampton, wo er einen Vertrag bis 2026 besitzt, war der Defensivspieler – wie schon während eines Leihjahres bei der PSV Eindhoven – kaum zum Einsatz gekommen. Die vergangene Saison sei „turbulent und hart gewesen, auch mental“, hatte Bella-Kotchap im Frühjahr im Podcast „kicker meets DAZN“ gesagt und seine Zukunft auf der Insel offen gelassen.