De Bruyne schießt Neapel zum Auftaktsieg

Der italienische Fußball-Meister SSC Neapel ist angeführt von Debütant Kevin de Bruyne erfolgreich in die neue Saison der Serie A gestartet. Bei Aufsteiger Sassuolo Calcio gewann das Team von Trainer Antonio Conte mit 2:0 (1:0), Belgiens Nationalmannschaftskapitän erzielte dabei die Vorentscheidung (57.) - mit einem direkten Freistoß von der linken Seitenlinie.

Der eigentlich als Flanke gedachte Freistoß segelte unberührt durch den Sechzehner - und landete in der langen Ecke. Das 1:0 hatte zuvor Scott McTominay erzielt (17.), Sassuolo spielte in der Schlussphase nach der Gelb-Roten Karte gegen Ismael Koné (79.) in Unterzahl.