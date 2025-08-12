Spektakulärer Transfer perfekt

SID 12.08.2025 • 09:27 Uhr Die auch auf Social Media erfolgreiche Schweizerin Alisha Lehmann zieht es noch näher an die Heimat - und verschafft ihrem neuen Klub viel Aufmerksamkeit.

Star-Fußballerin Alisha Lehmann wechselt innerhalb der italienischen Serie A von Juventus Turin zum FC Como Women. Den Transfer der 26 Jahre alten Schweizer Nationalspielerin, mit ihren rund 17 Millionen Followern auf Instagram eine der bekanntesten Profifußballerinnen der Welt, gab ihr neuer Klub am Dienstag bekannt. Lehmann unterschrieb am Comer See, nahe der Schweizer Grenze, einen Vertrag bis 2028.

Como sei „ein junger Verein, aber er hat eine klare Zielstrebigkeit. Er scheut sich nicht, Dinge anders zu machen – und das ist für mich ein Zeichen von Stärke“, sagte Lehmann, die jüngst bei der Heim-EM mit der Schweiz das Viertelfinale erreicht hatte.

Ihr neuer Klub wolle „ein Maßstab im Frauenfußball werden, nicht nur in Italien, sondern in ganz Europa und der Welt. Es ist ein Projekt, das Sport, Mode, Kultur und echte Werte vereint – und ich glaube, das ist genau das, was der Frauenfußball jetzt braucht.“

Investitionen in Höhe von 100 Millionen Euro geplant

Der Verein, bei dem auch die Deutsche Ramona Petzelberger unter Vertrag steht, ist im Besitz des US-Fonds Mercury/13, der die erste Multi-Klub-Struktur im Frauenfußball aufbauen will. Auch Giorgio Chiellini, Europameister von 2021 und langjähriger Profi bei Lehmanns Ex-Verein Juve, ist finanziell beteiligt.

Das Modell soll dem der City Football Group im Männerfußball ähneln, zu der unter anderem Manchester City gehört. Für die Zukunft sind Investitionen von etwa 100 Millionen Euro geplant, noch ist Como Women aber der einzige Klub.