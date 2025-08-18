Newsticker
"Schwere Verletzung": Neapel verkündet Lukaku-Diagnose

Neapel verkündet Lukaku-Diagnose

Eine Woche vor dem Liga-Start hat sich der belgische Nationalstürmer in einem Testspiel verletzt - und wird die ersten Saisonspiele verpassen.
Romelu Lukaku fehlt Neapel länger
Romelu Lukaku fehlt Neapel länger
© IMAGO/LaPresse
SID
Belgiens Nationalstürmer Romelu Lukaku wird dem italienischen Meister SSC Neapel länger fehlen. Wie sein Klub am Montag mitteilte, habe sich der 32-Jährige im Freundschaftsspiel gegen Olympiakos Piräus (2:1) zum Abschluss des Trainingslagers am Donnerstag eine „schwere Verletzung im rechten Oberschenkel“ zugezogen.

Sogar eine OP könnte notwendig sein, Lukaku werde sich einer „chirurgischen Untersuchung unterziehen“, hieß es in der Mitteilung.

Über die Ausfalldauer machte Napoli keine Angaben, italienische Medien berichteten von einer Pause bis November. In der vergangenen Saison hatte Lukaku mit 14 Toren und zehn Assists maßgeblichen Anteil am vierten Meistertitel des Klubs.

Der Titelverteidiger startet am Samstag bei Sassuolo Calcio in die neue Saison.

