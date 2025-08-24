Serie A: Last-Minute-Drama um Gosens-Team

SID 24.08.2025 • 20:29 Uhr Der zweimalige italienische Meister AC Florenz verspielt in der Nachspielzeit einen Sieg bei Cagliari Calcio.

Mäßiger Saisonstart für Robin Gosens: Der Fußball-Nationalspieler musste sich am ersten Spieltag der italienischen Serie A mit der AC Florenz mit einem 1:1 (0:0) bei Cagliari Calcio begnügen. Rolando Mandragora (68.) erzielte den Treffer der Gäste. Gosens wurde in der 77. Minute ausgewechselt und konnte so beim Ausgleich in der Nachspielzeit durch Sebastiano Luperto (90.+4) nicht mehr eingreifen.

Trainer Stefano Pioli verpasste dadurch einen Einstand nach Maß. Er war im Sommer vom saudi-arabischen Klub Al-Nassr nach Florenz zurückgekehrt, wo er bereits von 2017 bis 2019 als Trainer tätig war.