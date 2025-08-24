Nach Rauswurf wegen Kabinen-Schlägerei: Rowe findet neuen Klub

Annabella Aulinger 24.08.2025 • 19:13 Uhr Jonathan Rowe findet nach seinem Rauswurf bei Olympique Marseille einen neuen Verein. Der Stürmer wechselt zum FC Bologna.

Jonathan Rowe tritt dem FC Bologna bei. Dies hat der italienische Verein am Sonntagnachmittag in einer Pressemitteilung verkündet.

Nach einer Kabinen-Schlägerei mit Adrien Rabiot hatte Olympique Marseille Anfang der Woche beide Spieler auf den Transfermarkt gesetzt. Rabiot hingegen hat bis dato noch keine neue Mannschaft gefunden.

„Ich bin sehr glücklich, hier zu sein, wir sehen uns in Dall‘ara. Forza Bologna“, sagte Rowe in italienischer Sprache in einem offiziellen Social-Media-Post zu dem Transfer.

Rowe nach Eklat auf der Transferliste

Vor einem Jahr war der Engländer von Norwich City zu OM auf Leihbasis gewechselt. Erst diesen Sommer verpflichteten der Ligue-1-Klub ihn für 14,5 Millionen Euro fest. Er kam in 31 Spielen zum Einsatz und schoss drei Tore.

Vor ein paar Tagen kam es nach dem verlorenen Spiel gegen Stade Rennes (0:1) zu einem Vorfall in der Kabine, in den der 22-Jährige involviert war. Offiziell hieß es, Rowe und Rabiot haben gegen den „internen Verhaltenskodex des Vereins” verstoßen.

Es soll zu Beleidigungen und Übergriffen gekommen sein. Vereinspräsident Pablo Longoria hatte detailliert über den Eklat berichtet. Daraus resultierte die sofortige Entlassung beider Spieler.

FC Bologna verpflichtet Rowe

Der FC Bologna zahlt 19,5 Millionen Euro Ablöse sowie eine Beteiligung in Höhe von zehn Prozent für den Stürmer. Er steht von nun an bis Juni 2027 bei den Italienern unter Vertrag.

