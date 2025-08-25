Newsticker
Serie A>

Ex-Schalker rassistisch beleidigt - Klub reagiert

Am ersten Spieltag der Serie A kommt es zu einem Rassismusvorfall. Die Turiner erstatten Anzeige.
SID
Der frühere Schalker Weston McKennie ist während des Heimspiels von Juventus Turin gegen Parma Calcio (2:0) offenbar rassistisch beleidigt worden. Die Turiner erstatteten am Montag Anzeige wegen des Vorfalls.

McKennie hatte sich im Laufe der zweiten Halbzeit mit den anderen Reservisten aufgewärmt und sei dabei „Ziel rassistisch motivierter diskriminierender Äußerungen durch einige Personen im Gästesektor“ geworden, teilte der Verein über das soziale Netzwerk X mit.

Juventus meldet sich mit Stellungnahme

„Juventus verurteilt diesen Vorfall sowie jegliche Form von Rassismus aufs Schärfste“, heißt es weiter in der Stellungnahme. Der Verein werde zur Ermittlung des Täters mit den Sportjustizbehörden eng zusammenarbeiten.

