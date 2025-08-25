Serie A: Inter startet mit Kantersieg

SID 25.08.2025 • 22:38 Uhr Beim munteren Toreschießen seiner Teamkollegen blieb der deutsche Nationalspieler Yann Bisseck in der Rolle des Zuschauers.

Inter Mailand hat seine Meisterschaftsambitionen bereits zum Saisonauftakt eindrucksvoll unterstrichen. Der Champions-League-Finalist des Vorjahres gewann am Montagabend mühelos mit 5:0 (2:0) gegen den FC Turin und setzte sich damit zum Abschluss des ersten Spieltags in der italienischen Serie A an die Tabellenspitze.

Alessandro Bastoni (18.), der ehemalige Gladbacher Marcus Thuram (36., 62.), Lautaro Martinez (52.) und Ange-Yoan Bonny (72.) trafen zum hochverdienten Sieg für Inter. Der deutsche Nationalspieler Yann Bisseck saß beim Torfestival seiner Teamkollegen über 90 Minuten auf der Bank.