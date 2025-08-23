Kevin De Bruyne hat gleich bei seinem ersten Spiel in der Serie A für die SSC Neapel getroffen. Beim 2:0-Sieg gegen Sassuolo Calcio erzielte der Belgier nach 57 Minuten den späteren Endstand - und das per direktem Freistoß.
Traumeinstand für De Bruyne
Von nahe der Außenlinie zog er einen Freistoß scharf Richtung Tor. Weil weder ein Spieler noch Sassuolo-Keeper Stefano Turati den Ball erreichen konnten, schlug dieser im langen Eck ein.
„Das ist halt auch eine Qualität, wenn du den so bringst“, lobte DAZN-Experte Christian Bernhard. Solche Bälle seien für den Torhüter extrem schwer, da jederzeit ein Spieler noch in den Ball springen könne.
Zuvor hatte Scott McTominay Napoli in Führung gebracht (17.). Mit dem Erfolg zum Auftakt schiebt sich der Meister auf den ersten Tabellenplatz. Allerdings bestritten bislang lediglich vier Mannschaften ihr Auftaktmatch.
De Bruyne (34) war in diesem Sommer nach zehn erfolgreichen Jahren bei Manchester City nach Italien gewechselt. Der ehemalige Bundesliga-Profi (Werder Bremen und VfL Wolfsburg) prägte bei den Engländern eine Ära, führte City zu sechs Meisterschaften, zwei FA-Cup-Titeln, fünf Ligapokalsiegen und zum ersten Champions-League-Triumph.