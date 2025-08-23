Traumeinstand für De Bruyne!

SPORT1 23.08.2025 • 20:45 Uhr Kevin De Bruyne und die SSC Neapel gewinnen zum Ligastart. Der Belgier trifft direkt bei seinem Debüt sehenswert.

Kevin De Bruyne hat gleich bei seinem ersten Spiel in der Serie A für die SSC Neapel getroffen. Beim 2:0-Sieg gegen Sassuolo Calcio erzielte der Belgier nach 57 Minuten den späteren Endstand - und das per direktem Freistoß.

{ "placeholderType": "MREC" }

Von nahe der Außenlinie zog er einen Freistoß scharf Richtung Tor. Weil weder ein Spieler noch Sassuolo-Keeper Stefano Turati den Ball erreichen konnten, schlug dieser im langen Eck ein.

„Das ist halt auch eine Qualität, wenn du den so bringst“, lobte DAZN-Experte Christian Bernhard. Solche Bälle seien für den Torhüter extrem schwer, da jederzeit ein Spieler noch in den Ball springen könne.

Zuvor hatte Scott McTominay Napoli in Führung gebracht (17.). Mit dem Erfolg zum Auftakt schiebt sich der Meister auf den ersten Tabellenplatz. Allerdings bestritten bislang lediglich vier Mannschaften ihr Auftaktmatch.

{ "placeholderType": "MREC" }