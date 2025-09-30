Frustabgang! Ansage an De Bruyne

Annabella Aulinger 30.09.2025 • 18:53 Uhr Nach seiner Auswechslung im Spiel gegen die AC Mailand verlässt Kevin De Bruyne das Spielfeld schimpfend. Neapel-Trainer Antonio Conte reagiert mit warnenden Worten.

Die 1:2-Niederlage der SSC Neapel gegen die AC Mailand hat am Sonntagabend gleich in mehrfacher Hinsicht für Wirbel gesorgt. Trainer Antonio Conte und Kevin De Bruyne gerieten im Anschluss etwas aneinander.

Als Conte in der 72. Minute die Auswechslung des Mittelfeldstars anordnete, verließ De Bruyne schimpfend das Feld. Zudem verweigerte er den Handschlag mit seinem Coach.

Nach dem Spiel machte Conte deutlich, dass der 34-Jährige keinen Konflikt mit ihm provozieren sollte: „Ich hoffe, dass er über das Ergebnis verärgert war. Denn wenn es um etwas anderes ging, hat er sich die falsche Person ausgesucht.“

Erneut Wirbel um eine Auswechslung von De Bruyne

De Bruyne agierte zuvor durchaus auffällig und schoss sogar das einzige Tor für Neapel gegen Mailand. Conte beteuerte jedoch, dass seine Entscheidung die richtige gewesen sei.

Erst im Sommer dieses Jahres war der Belgier zum italienischen Meister gewechselt. Mit drei Toren in fünf Partien in der Serie A hat der 34-Jährige seine noch immer vorhandene Klasse bereits unter Beweis gestellt.