Italien: Gosens und Florenz weiter ohne Sieg

Nationalspieler Robin Gosens wartet mit der AC Florenz weiter auf den ersten Saisonsieg in der italienischen Serie A. Am vierten Spieltag verlor der Linksverteidiger mit seinem Team trotz Führung 1:2 (1:0) gegen Como 1907.
Krise bei Gosens-Team verschärft sich
Der Fußball-Nationalspieler steckt mit der Fiorentina mit nur zwei Punkten im Tabellenkeller fest.
Linksverteidiger der Fiorentina: Robin Gosens
Rolando Mandragora brachte die Gastgeber mit Gosens in der Startelf früh in Führung (6.), doch der Ex-Berliner Marc Oliver Kempf glich für Como aus (65.).
Für die späte Entscheidung sorgte in der Nachspielzeit Jayden Addai (90.+4).