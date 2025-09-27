Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Serie A
Serie A
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Serie A>

Italien: Juventus verpasst Sprung an die Tabellenspitze

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Juventus verpasst Sprung an Spitze

Der Rekordmeister vermeidet aber seine erste Saisonniederlage in der Serie A.
Zweikampf beim Duell Juve gegen Atalanta
Zweikampf beim Duell Juve gegen Atalanta
© AFP/SID/ISABELLA BONOTTO
SID
Der Rekordmeister vermeidet aber seine erste Saisonniederlage in der Serie A.

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat den Sprung an die Tabellenspitze der Serie A verpasst.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die „alte Dame“ kam am fünften Spieltag gegen Atalanta Bergamo nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, wendete aber zumindest die erste Saisonniederlage ab. Titelverteidiger SSC Neapel könnte am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) mit einem Sieg bei der AC Mailand seinen Vorsprung auf vier Punkte ausbauen.

Der Ghanaer Kamaldeen Sulemana brachte Bergamo kurz vor der Halbzeitpause (45.+1) in Führung. Doch der eingewechselte Juan Cabal nutzte einen Abwehrfehler zum späten Ausgleich (78.). Kurz danach sah Atalanta-Kapitän Marten de Roon die Gelb-Rote Karte (80.).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite