Italien: Juventus verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat den Sprung an die Tabellenspitze der Serie A verpasst.
Juventus verpasst Sprung an Spitze
Der Rekordmeister vermeidet aber seine erste Saisonniederlage in der Serie A.
Zweikampf beim Duell Juve gegen Atalanta
Die „alte Dame“ kam am fünften Spieltag gegen Atalanta Bergamo nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, wendete aber zumindest die erste Saisonniederlage ab. Titelverteidiger SSC Neapel könnte am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) mit einem Sieg bei der AC Mailand seinen Vorsprung auf vier Punkte ausbauen.
Der Ghanaer Kamaldeen Sulemana brachte Bergamo kurz vor der Halbzeitpause (45.+1) in Führung. Doch der eingewechselte Juan Cabal nutzte einen Abwehrfehler zum späten Ausgleich (78.). Kurz danach sah Atalanta-Kapitän Marten de Roon die Gelb-Rote Karte (80.).