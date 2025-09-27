Italien: Juventus verpasst Sprung an die Tabellenspitze

SID 27.09.2025 • 19:59 Uhr Der Rekordmeister vermeidet aber seine erste Saisonniederlage in der Serie A.

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat den Sprung an die Tabellenspitze der Serie A verpasst.

Die „alte Dame“ kam am fünften Spieltag gegen Atalanta Bergamo nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, wendete aber zumindest die erste Saisonniederlage ab. Titelverteidiger SSC Neapel könnte am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) mit einem Sieg bei der AC Mailand seinen Vorsprung auf vier Punkte ausbauen.