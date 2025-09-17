Italienischer Supercup wieder in Saudi-Arabien

SID 17.09.2025 • 22:25 Uhr Es ist bereits die sechste Ausgabe des Wettbewerbs im Königreich.

Der italienische Fußball-Supercup findet auch in dieser Saison in Saudi-Arabien statt. Wie die italienische Liga am Mittwoch bekannt gab, wird die 38. Ausgabe vom 18. bis zum 22. Dezember in der Hauptstadt Riad über die Bühne gehen.

