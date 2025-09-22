Juve-Prozess: Bewährungsstrafen für Agnelli und Nedved

SID 22.09.2025 • 21:23 Uhr Die Urteile kommen im Rahmen einer Vereinbarung zur Beilegung des Verfahrens zustande.

Im Prozess um falsche Buchführung bei Juventus Turin ist die einstige Vereinsspitze um Andrea Agnelli und den früheren Weltklassefußballer Pavel Nedved mit Bewährungsstrafen belegt worden. Die Urteile kamen im Rahmen einer Vereinbarung zur Beilegung des Verfahrens am Montag in Rom zustande. Der ehemalige Klub-Präsident Agnelli wurde wegen der Vorgänge aus den Jahren 2019 bis 2021 zu 20 Monaten auf Bewährung verurteilt, auch die Urteile gegen den einstigen Vizepräsidenten Nedved (14 Monate) sowie den ehemaligen Sportdirektor Fabio Paratici (18 Monate) werden nicht vollstreckt. Der frühere Juve-Geschäftsführer Maurizio Arrivabene wurde freigesprochen.

„Die Entscheidung, die Anwendung der Strafe zu beantragen, war zweifellos eine schwierige“, schrieb Agnelli am Montag auf X. Wie die übrigen ehemaligen Funktionäre bestreitet er ein Fehlverhalten, die Vereinbarung ist nach italienischem Recht kein Schuldeingeständnis: „Doch nach intensiver Überlegung bin ich überzeugt, dass es der angemessene Weg ist.“ Das Verfahren war im Jahr 2021 eingeleitet worden. Die Anklagen behandelten die künstliche Aufblähung der Gewinne aus Transfers und die Irreführung von Behörden und Investoren über den vermeintlichen Gehaltsverzicht der Profis während der Corona-Pandemie.