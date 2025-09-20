Juve stolpert an die Tabellenspitze

SID 20.09.2025 • 20:03 Uhr Der Favorit tut sich bei Außenseiter Verona schwer.

Die perfekte Bilanz ist dahin, dennoch ist Juventus Turin vorerst auf den Spitzenplatz der Serie A gerückt. Das Team von Trainer Igor Tudor tat sich beim 1:1 (1:1) bei Hellas Verona schwer und gab nach drei Siegen zum Start erstmals Punkte ab.

Der Portugiese Francisco Conceicao brachte die "Alte Dame" in der 19. Spielminute in Führung. Gift Orban, der von der TSG Hoffenheim an Verona ausgeliehen ist, sorgte per strittigem Handelfmeter (44.) für den Ausgleich. Auch danach spielte der Außenseiter um den Ex-Schalker und -Herthaner Suat Serdar furchtlos auf.