Ex-Herthaner fliegt nach Schlusspfiff

SID 21.09.2025 • 14:59 Uhr Die AS Rom holt ihren dritten Saisonsieg gegen den am Ende dezimierten Erzrivalen. Ein früherer Bundesligaprofi verliert nach dem Abpfiff die Nerven.

Die Minimalisten der AS Rom haben das Derby gegen den Erzrivalen Lazio gewonnen und damit ihre fußballerische Vorherrschaft in der italienischen Hauptstadt untermauert.

„Auswärts“ gewann das Team von Gian Piero Gasperini im von beiden Vereinen geteilten Stadio Olimpico mit 1:0 (1:0) und hält damit Anschluss an die Spitzengruppe der Serie A.

Pellegrini sichert Derbysieg

Nach der ersten Saisonniederlage gegen den FC Turin in der Vorwoche zeigte das Ex-Team des früheren Weltmeisters Mats Hummels eine gelungene Reaktion.

Der italienische Nationalspieler Lorenzo Pellegrini traf entscheidend (38.) und sorgte für den bereits dritten Erfolg im minimalistischen Stil. Auch die ersten beiden Saisonsiege gegen Bologna und Pisa hatte Rom knapp mit 1:0 eingefahren.

Lazio hat den Saisonstart mit nur drei Punkten aus vier Spielen derweil verpatzt und verlor in der hitzigen Schlussphase die Nerven.

Zwei Rote Karten! Lazio verliert die Nerven

Reda Belahyane trat dem früheren Gladbacher Manu Koné mit der offenen Sohle in die Wade und sah folgerichtig die Rote Karte (86.).

Auch der frühere Hertha-Profi Matteo Guendouzi flog unmittelbar nach dem Schlusspfiff noch vom Platz, nachdem er in Richtung Schiedsrichter Simone Sozza geschimpft hatte.