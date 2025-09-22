Serie A: Neapel weiter ohne Punktverlust

SID 22.09.2025 • 23:24 Uhr Der Meister steht mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.

Der italienische Fußball-Meister SSC Neapel hat seine makellose Bilanz in der Serie A weiter ausgebaut und den vierten Sieg im vierten Spiel gefeiert. Gegen den Aufsteiger Pisa SC siegte das Team von Trainer Antonio Conte zum Abschluss des vierten Spieltags am Montagabend nicht ohne Mühe mit 3:2 (1:0), als einzige Mannschaft im italienischen Oberhaus haben die Süditaliener noch keinen einzigen Punkt abgegeben.

