Sieg in Unterzahl: Milan stürzt Spitzenreiter Napoli

Der 19-malige italienische Fußball-Meister AC Mailand hat in der Serie A Spitzenreiter SSC Neapel gestürzt. In Unterzahl rettete Milan am Sonntagabend im Spitzenspiel des fünften Spieltags einen 2:1 (2:0)-Erfolg ins Ziel und übernahm mit 12 Punkten Platz eins vom nun punktgleichen Napoli.

Die AS Rom auf Platz drei steht nach einem 2:0 (1:0) am Sonntag gegen Hellas Verona ebenfalls bei 12 Zählern. Nationalspieler Robin Gosens kam mit der AC Florenz bei Aufsteiger Pisa SC nicht über ein 0:0 hinaus. Die noch sieglose Fiorentina ist mit nur drei Punkten Tabellen-15., Pisa liegt mit zwei Punkten auf Rang 19.