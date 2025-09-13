Newsticker
Last-Minute-Sieg für Juve in verrücktem Spiel

Juve gewinnt verrücktes Spiel

Mit drei Erfolgen ist der Rekordmeister perfekt in die Saison gestartet.
Jubel bei Juventus
Jubel bei Juventus
© IMAGO/SID/Alessandro Di Marco
SID
Mit drei Erfolgen ist der Rekordmeister perfekt in die Saison gestartet.

Juventus Turin geht mit viel Rückenwind in den Champions-League-Auftakt gegen Borussia Dortmund.

Der italienische Rekordmeister feierte in einer packenden Partie gegen Inter Mailand einen späten 4:3 (2:1)-Erfolg und hat nach dem dritten Sieg im dritten Spiel in der Serie A viel Selbstvertrauen vor dem Duell mit dem BVB am Dienstag (21.00 Uhr). Vasilije Adzic (90.+1) sorgte für das späte Glück der Alten Dame.

Lloyd Kelly (14.) und Kenan Yildiz (38.) trafen bei einem Gegentor von Hakan Calhanoglu (30.) zur Pausenführung der Gastgeber.

Die ehemaligen Bundesliga-Profis Calhanoglu (65.) und Marcus Thuram (76.) drehten nach dem Wechsel zunächst die Begegnung, Khéphren Thuram (82.) sorgte für den erneuten Ausgleich - dann traf Adzic.

Für Inter war es bereits die zweite Saisonniederlage. Der Ex-Meister gastiert zum Start der Königsklasse am Mittwoch bei Ajax Amsterdam.

