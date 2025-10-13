Annabella Aulinger 13.10.2025 • 12:48 Uhr Mario Balotelli sucht derzeit nach einem neuen Verein. Doch die Situation scheint nahezu hoffnungslos. Doch der 35-Jährige hegt weiter einen Traum.

Mario Balotelli ist auf der Suche nach einem neuen Verein - schon wieder! Nach drei Monaten ohne Klub hat der Italiener nun bekannt gegeben, dass er nach einem neuen Abenteuer Ausschau hält. Es wäre sein achter Verein in sieben Jahren. Doch die Situation scheint schwieriger als gedacht.

„Ich bin ehrlich gesagt in einer Sackgasse“, sagte Balotelli im Gespräch mit Gazzetta dello Sport. Im vergangenen August meinte er, er sei „auf der Suche nach einem Verein, der mir Selbstvertrauen gibt.“

Angeblich gab es in der vergangenen Transferperiode ein Angebot von Real Murcia, jedoch kam eine Verpflichtung nie zustande. „Insgeheim hatte ich gehofft, noch ein bis zwei Jahre in Italien zu verbringen. Aber die Möglichkeit zur Rückkehr hat sich nicht ergeben.“

Balotelli träumt von Comeback für Italiens Nationalmannschaft

Trotzdem will Balotelli nicht aufgeben. Im Gegenteil: Er denkt obendrein über die Vereinsebene hinaus.

„Ich möchte immer noch für die Nationalmannschaft spielen“, sagte der 35-Jährige. Zuletzt lief er dort vor sieben Jahren in einer Partie der Nations League auf. Insgesamt kam er in 36 Länderspielen zum Einsatz und schoss dort 14 Tore.

Balotelli hat bereits viele Transfers hinter sich

Zuletzt stand Balotelli bei CFC Genua in der Serie A unter Vertrag, kam dort aber in acht Monaten nur selten zum Einsatz. Nachdem er 2019 den OGC Nizza verlassen hatte, war Balotelli nahezu ständig auf der Suche.