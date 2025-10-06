Buffon-Sohn debütiert in der Serie A

Niklas Trettin 06.10.2025 • 12:10 Uhr Besonderer Moment für die Familie Buffon: Louis Buffon, Sohn der Torwart-Legende Gianluigi, hat sein Debüt in der Serie A gefeiert. Sportlich gab es für ihn allerdings nichts zu holen.

Louis Buffon, Sohn der italienischen Torwart-Legende Gianluigi Buffon, ist am Sonntag zu seinem Debüt in der Serie A gekommen! Der erst 17 Jahre alte Flügelspieler wurde beim Auswärtsspiel seines Klubs SC Pisa beim FC Bologna in der 77. Minute eingewechselt.

Bereits in der zweiten Runde des italienischen Pokals war der Youngster gegen den FC Turin zum Einsatz gekommen, ansonsten lief er zweimal für die U19 des Vereins auf und erzielte dort einen Treffer. Buffons erster Auftritt auf höchster Ebene war nun allerdings nicht erfolgreich: Pisa verlor das Gastspiel deutlich mit 0:4.

Buffon-Junior spielt für Tschechien

Eine Besonderheit: In Pisa trifft die Familie Buffon auf einen alten Bekannten. Trainer beim Serie-A-Aufsteiger ist Alberto Gilardino. Der frühere Stürmer wurde im Sommer 2006 mit Gianluigi Buffon Weltmeister. Gianluigi wiederum ist mit 658 Einsätzen nach wie vor Rekordspieler in Italiens erster Liga.