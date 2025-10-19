Erstes Saisontor für Gosens - nächste Niederlage für Fiorentina

SID 19.10.2025 • 22:47 Uhr Die Krise von AC Florenz verschärft sich weiter. Mit weiterhin drei Punkten rutscht das Team von Robin Gosens nach sieben Spielen auf Abstiegsplatz 18 ab.

Erstes Saisontor für Robin Gosens, aber wieder keine Punkte für die AC Florenz.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beim 1:2 (0:0) bei der AC Mailand brachte der deutsche Nationalspieler die Gäste im Giuseppe-Meazza-Stadion in Führung (55.), doch Rafael Leao drehte das Spiel mit einem Doppelpack (63., 86./Foulelfmeter) und führte Milan in der italienischen Serie A durch den Dreier an die Tabellenspitze.

Mit weiterhin drei Punkten rutschte die nach sieben Spielen noch sieglose Fiorentina auf Abstiegsplatz 18 ab. Die Mailänder (16) verdrängten dagegen nach 24 Stunden Lokalrivale Inter wieder von Platz eins.