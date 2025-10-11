Ex-BVB-Star offenbart üble Beschimpfungen von José Mourinho

Annabella Aulinger 11.10.2025 • 15:24 Uhr Henrikh Mkhitaryan offenbart, dass zwischen ihm und José Mourinho lange eine Eiszeit herrschte. Die beiden warfen sich harte Beschimpfungen an den Kopf.

José Mourinho hat vor fast zehn Jahren Henrikh Mkhitaryan zu Manchester United geholt. Nun offenbarte der ehemalige BVB-Spieler, dass es zwischen den beiden oft gekracht hat.

Nach drei erfolgreichen Saisons bei Borussia Dortmund tat sich Mkhitaryan in der Premier League weitaus schwerer als noch in der Bundesliga. Doch er litt nicht nur unter seinem Leistungsschwund, sondern auch unter der Beziehung zu seinem Trainer Mourinho.

„Ich sagte ihm: ‚Du kritisierst mich jetzt seit anderthalb Jahren, seit ich zu Manchester United gekommen bin‘. Mourinho sagte dann, ich sei ein Stück Sch****. Ich antwortete, er sei ein Stück Sch****. Ein riesiges", schrieb der 36-Jährige in seiner Autobiografie „My Life Always at the Center“.

Jahre nach dem Vorfall trafen die beiden bei AS Rom wieder aufeinander. Plötzlich löste sich die Fehde jedoch in Luft auf. „Am ersten Tag umarmten wir uns sofort“, beschrieb Mkhitaryan das Wiedersehen. Heute herrscht nur Respekt zwischen ihm und seinem ehemaligen Trainer.

Leistungsschwund seit Wechsel in die Premier League

Im Jahr 2013 war Mkhitaryan zum BVB gewechselt, wo er in 140 Spielen 41 Tore geschossen hatte. Drei Jahre später bemühte sich Mourinho den Armenier um jeden Preis zu United zu holen - nur damit er dort gerade einmal 13 Tore erzielte.